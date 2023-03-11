Президент РПЛ высказался о судейских ошибках после возобновления чемпионата

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на то, что во втором туре подряд арбитр отменяет гол нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Фол Литвинова? Не видел повтор, но мне тоже показалось, что был. Я не буду выделять матчи «Спартака». В целом судьям пора включиться в чемпионат, потому что, хоть я и не ЭСК, достаточно ошибок», — цитирует Алаева «Чемпионат».

«Спартак» в матче 19-го тура чемпионата России обыграл «Факел». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» помешали Абаскалю подойти к арбитру.