Лапочкин прокомментировал отменённый гол Соболева «Факелу»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с незасчитанным голом московского «Спартака» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Мне кажется, что здесь абсолютно нормальное единоборство. Защитник даже не упал. Это не главный фактор, но мне кажется, здесь чистый гол «Спартака». Я думаю, что Безбородов смотрел на единоборство Литвинова с защитником. Больше ни у кого контактов и не было», — сказал Лапочкин в эфире «Матч ТВ».

Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». На данный момент счёт в матче 2:2.

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