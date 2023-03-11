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Лапочкин прокомментировал отменённый гол Соболева «Факелу»

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с незасчитанным голом московского «Спартака» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Лапочкин прокомментировал отменённый гол Соболева «Факелу»
  • РИА Новости

«Мне кажется, что здесь абсолютно нормальное единоборство. Защитник даже не упал. Это не главный фактор, но мне кажется, здесь чистый гол «Спартака». Я думаю, что Безбородов смотрел на единоборство Литвинова с защитником. Больше ни у кого контактов и не было», — сказал Лапочкин в эфире «Матч ТВ».

Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». На данный момент счёт в матче 2:2. 

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