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Колыванов: у «Торпедо» с каждым матчем остаётся всё меньше шансов закрепиться в РПЛ

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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о положении «Торпедо» в чемпионате России.
Колыванов: у «Торпедо» с каждым матчем остаётся всё меньше шансов закрепиться в РПЛ
  • РИА Новости

«У «Торпедо» с каждым матчем остаётся всё меньше и меньше шансов. Это результат работы тренера, который можно охарактеризовать как отрицательный. Да, он старается, пытается что-то предпринять. Но пока выходит, что шесть поражений подряд и одна ничья. Видимо, что-то не доносит до игроков. Конечно, была и смена состава, но у Андрея было целых три месяца на подготовку», — заявил Колыванов RT.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко показывает очень приличный футбол с командой.

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