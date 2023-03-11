Колыванов: Гончаренко талантливый тренер — это однозначно

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказал мнение, что специалист «Урала» Виктор Гончаренко является талантливым наставником.

«То, что он одарённый и талантливый тренер — это однозначно. Виктор работал в разных клубах, у которых, порой, бывали трудные ситуации. Но чтобы быть топ-тренером, нужно что-то выигрывать. Это важно понимать. На данный момент у Гончаренко всего один трофей — Суперкубок России с ЦСКА. Этого мало для того, чтобы называться топ-тренером», — рассказал Колыванов RT.

Ранее Колыванов оценил шансы Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.