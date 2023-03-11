Колыванов: Гончаренко талантливый тренер — это однозначно
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«То, что он одарённый и талантливый тренер — это однозначно. Виктор работал в разных клубах, у которых, порой, бывали трудные ситуации. Но чтобы быть топ-тренером, нужно что-то выигрывать. Это важно понимать. На данный момент у Гончаренко всего один трофей — Суперкубок России с ЦСКА. Этого мало для того, чтобы называться топ-тренером», — рассказал Колыванов RT.
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