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Колыванов: Гончаренко талантливый тренер — это однозначно

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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказал мнение, что специалист «Урала» Виктор Гончаренко является талантливым наставником.
Колыванов: Гончаренко талантливый тренер — это однозначно
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«То, что он одарённый и талантливый тренер — это однозначно. Виктор работал в разных клубах, у которых, порой, бывали трудные ситуации. Но чтобы быть топ-тренером, нужно что-то выигрывать. Это важно понимать. На данный момент у Гончаренко всего один трофей — Суперкубок России с ЦСКА. Этого мало для того, чтобы называться топ-тренером», — рассказал Колыванов RT.

Ранее Колыванов оценил шансы Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.

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