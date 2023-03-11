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Тарханов: Гончаренко показывает очень приличный футбол с «Уралом»

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов считает, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко показывает очень приличный футбол.
Тарханов: Гончаренко показывает очень приличный футбол с «Уралом»
  • Gettyimages.ru

«Виктор тренировал такие клубы, как ЦСКА, «Краснодар». Сейчас показывает очень приличный футбол с «Уралом». Команда плохо начала сезон с другим тренером, а теперь закрепилась в середине. На данный момент он один из сильных тренеров в премьер-лиге, это факт. Что касается его будущего? Пока сложно сказать. На данный момент он главный тренер «Урала». И его, и екатеринбуржцев это вполне устраивает», — заявил Тарханов RT.

Ранее Тарханов высказал мнение, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян созрел для перехода в европейский чемпионат.

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