Быстров: поздравляю «Торпедо» с вылетом в ФНЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о поражении «Торпедо» в матче с «Уралом».

«Что сказать-то… Поздравляю команду «Торпедо» с вылетом в ФНЛ! Шансов на какой-то другой исход, естественно, нет. И не могло быть. Если бы они хотели задержаться, можно было укомплектоваться как-то помощнее. Но увы», — написал Быстров в Telegram-канале.

Встреча между командами проходила на «Арене Химки» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник Рай Влут.

Таким образом, екатеринбуржцы набрали 25 очков и закрепились на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Московская команда с семью очками располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее Влут признан лучшим игроком матча «Торпедо» — «Урал».