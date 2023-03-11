Быстров: поздравляю «Торпедо» с вылетом в ФНЛ
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«Что сказать-то… Поздравляю команду «Торпедо» с вылетом в ФНЛ! Шансов на какой-то другой исход, естественно, нет. И не могло быть. Если бы они хотели задержаться, можно было укомплектоваться как-то помощнее. Но увы», — написал Быстров в Telegram-канале.
Встреча между командами проходила на «Арене Химки» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил полузащитник Рай Влут.
Таким образом, екатеринбуржцы набрали 25 очков и закрепились на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Московская команда с семью очками располагается на последней, 16-й строчке.
Ранее Влут признан лучшим игроком матча «Торпедо» — «Урал».