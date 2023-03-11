В «Оренбурге» сообщили о предварительной договорённости о продлении контракта с Личкой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что руководство оренбургского клуба предварительно договорилось о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой.

«У нас диалог состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время. Допускаю, что срок контракта составит один год», — приводит слова Еремякина ТАСС.

Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. Его действующее соглашение с клубом истекает в конце июня текущего года. В зимнее трансферное окно 45-летним чешским специалистом интересовался «Краснодар».

«Оренбург» с 28 очками располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее президент «Оренбурга» заявил, что команда попытается завершить сезон в топ-5 РПЛ.