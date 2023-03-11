Кафельников: Медведев — фаворит турнира в Индиан-Уэллсе в отсутствие Джоковича

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев является фаворитом турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Нужно радоваться, что Медведев, Хачанов и Рублёв прошли в третий круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это, точно, хорошие новости. Надеюсь, дальше будет только лучше! На бумаге Медведев — фаворит турнира в отсутствие Джоковича», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что россиянин находится в хорошей физической форме.

11 марта Медведев победил американца Брэндона Накашиму (6:4, 6:3) и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Игра продолжалась 1 час 27 минут. Эта победа стала для россиянина 15-й подряд. В следующем раунде Медведев сыграет с белорусом Ильёй Ивашкой.

Ранее Медведев оценил свои шансы выиграть турнир ATP в Индиан-Уэллсе.