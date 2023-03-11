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Бензема опроверг слова Дешама об уходе из сборной Франции по своей инициативе

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Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о словах главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.
Бензема опроверг слова Дешама об уходе из сборной Франции по своей инициативе
  • Gettyimages.ru

«Какая наглость», — написал Бензема в социальных сетях.

Дешам заявил, что француз сам принял решение покинуть расположение сборной Франции перед стартом чемпионата мира из-за полученной им травмы. 

19 декабря Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

Напомним, что нападающий отклонил приглашение президента страны Эммануэля Макрона посетить финал чемпионата мира в Катаре. 

Ранее Бензема высказался о победе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

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