Узнать больше

Терюшков — о конфликте Гогниева с игроками «Химок»: такое поведение недопустимо для тренера

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на информацию, что между главным тренером «Химок» Спартаком Гогниевым и игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим возник конфликт.
Терюшков — о конфликте Гогниева с игроками «Химок»: такое поведение недопустимо для тренера
  • РИА Новости

«Я не слежу за раздевалкой «Химок», сложно прокомментировать, но могу сказать со 100% уверенностью, что такое поведение недопустимо, тем более для человека, имеющего призвание тренера», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что у тренера возник конфликт с футболистами «Химок» Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

Позже в подмосковном клубе опровергли эту информацию.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее в «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Гогниева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить