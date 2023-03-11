Терюшков — о конфликте Гогниева с игроками «Химок»: такое поведение недопустимо для тренера

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на информацию, что между главным тренером «Химок» Спартаком Гогниевым и игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим возник конфликт.

«Я не слежу за раздевалкой «Химок», сложно прокомментировать, но могу сказать со 100% уверенностью, что такое поведение недопустимо, тем более для человека, имеющего призвание тренера», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что у тренера возник конфликт с футболистами «Химок» Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

Позже в подмосковном клубе опровергли эту информацию.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее в «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Гогниева.