Терюшков — о конфликте Гогниева с игроками «Химок»: такое поведение недопустимо для тренера
- РИА Новости
«Я не слежу за раздевалкой «Химок», сложно прокомментировать, но могу сказать со 100% уверенностью, что такое поведение недопустимо, тем более для человека, имеющего призвание тренера», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что у тренера возник конфликт с футболистами «Химок» Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
Позже в подмосковном клубе опровергли эту информацию.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.
Ранее в «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Гогниева.