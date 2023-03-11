Узнать больше

Тарасова: англичане не решают, кого допускать на Олимпиаду, кого — нет

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировал на новость о том, что Великобритания обратилась к спонсорам Олимпиады с просьбой повлиять на МОК для недопуска России.
Тарасова: англичане не решают, кого допускать на Олимпиаду, кого — нет
  • РИА Новости

«Ну англичане же не решают, кого допускать, а кого — нет. Мы же не можем запретить им направлять письма, пусть пишут», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

11 марта стало известно, что правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады в Париже оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу допуска российских и белорусских спортсменов.

Ранее сейм Литвы принял резолюцию с призывом к парламентам других стран не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить