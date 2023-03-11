Тарасова: англичане не решают, кого допускать на Олимпиаду, кого — нет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировал на новость о том, что Великобритания обратилась к спонсорам Олимпиады с просьбой повлиять на МОК для недопуска России.

«Ну англичане же не решают, кого допускать, а кого — нет. Мы же не можем запретить им направлять письма, пусть пишут», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

11 марта стало известно, что правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады в Париже оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу допуска российских и белорусских спортсменов.

Ранее сейм Литвы принял резолюцию с призывом к парламентам других стран не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры 2024 года.