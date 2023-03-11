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Великобритания обратилась к спонсорам Олимпиады с просьбой повлиять на МОК для недопуска России

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Правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады в Париже оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу допуска российских и белорусских спортсменов.
Великобритания обратилась к спонсорам Олимпиады с просьбой повлиять на МОК для недопуска России
  • AP

Об этом сообщает Guardian.

Согласно письму министра культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер, Лондон выступает против участия российских и белорусских спортсменов в Играх.

В конце января 2023 года МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сейм Литвы принял резолюцию с призывом к парламентам других стран не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры 2024 года.

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