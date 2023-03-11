Грачёва: допуск фехтовальщиков к стартам стал для меня подарком в день рождения

Двукратная олимпийская чемпионка рапиристка Инна Грачёва высказалась о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

«Я только узнала, что это произошло. Наверное, это самый лучший подарок на мой день рождения, который я сегодня отмечаю», — цитирует Грачёву ТАСС.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям. Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло 10 марта в режиме онлайн.

25 января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов к соревнованиям.