As: «Реал» готов подписать Мбаппе, если футболист принесёт публичные извинения

В «Реале» рассказали, при каких условиях руководство мадридского клуба согласится заключить контракт с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

Клуб из столицы Испании готов подписать соглашение с французом на правах свободного агента, если футболист принесёт публичные извинения за сорвавшийся трансфер в мадридскую команду, сообщает As.

Мбаппе летом 2022 года продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. По информации СМИ, у 24-летнего игрока была устная договорённость с «Реалом», но француз решил принять предложение парижан.

Мбаппе в сезоне-2022/23 забил 30 мячей в 31 матче за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе высказался о своём будущем в ПСЖ после вылета команды из Лиги чемпионов.