«Волга» подаст апелляцию на решение КДК РФС по инциденту с бананом на матче с «Зенитом»
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«В понедельник подадим апелляцию. Ещё раз объясним свою позицию. У нас есть право на апелляцию, мы им воспользуемся. Изменит это что-то или нет — посмотрим», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы клуба.
На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.
КДК РФС 3 марта оштрафовал «Волгу» на 500 тыс. рублей и наказал проведением одного матча Кубка России без зрителей условно.
Ранее сообщалось, что полиция нашла человека, который бросил банан на поле во время матча «Волга» — «Зенит».