«Волга» подаст апелляцию на решение КДК РФС по инциденту с бананом на матче с «Зенитом»

Руководство «Волги» сообщило, что команда из Ульяновска намерена оспорить дисциплинарные санкции за инцидент с бананом во время матча Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

«В понедельник подадим апелляцию. Ещё раз объясним свою позицию. У нас есть право на апелляцию, мы им воспользуемся. Изменит это что-то или нет — посмотрим», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы клуба.

На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.

КДК РФС 3 марта оштрафовал «Волгу» на 500 тыс. рублей и наказал проведением одного матча Кубка России без зрителей условно.

Ранее сообщалось, что полиция нашла человека, который бросил банан на поле во время матча «Волга» — «Зенит».