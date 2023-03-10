Родионенко назвала Маринова лидером российской гимнастики

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о выступлении Даниела Маринова в личном многоборье на чемпионате России.

«Сегодня он лидер по всем параметрам. И по программе, и по исполнению, и по ответственному отношению к тренеру. Он лидер, даже нет сомнений в этом. Он готов соревноваться с лучшими в мире», — цитирует Валентину Родионенко РИА Новости.

Спортсмен набрал 169,830 очка и занял первое место. На втором расположился Никита Нагорный (166,196). Тройку победителей замыкает Сергей Найдин (164,696). Олимпийский чемпион Артур Далалоян снялся с чемпионата России по состоянию здоровья.

ЧР-2023 проходит в Казани с 8 по 12 марта.

Ранее Маринов заявил, что намерен выступать только за сборную России.