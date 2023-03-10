Узнать больше

Колобков назвал допуск российских фехтовальщиков проявлением разума

Короткая ссылка
Бывший министр спорта России Павел Колобко отреагировал на информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.
Колобков назвал допуск российских фехтовальщиков проявлением разума
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Мне приятно, что FIE и её руководители проявили разум и ответственное отношение к нашему виду спорта. Надеюсь, что их примеру последуют все спортивные федерации. Думаю, что надо ждать деталей и комментариев с разных сторон. Главное — руководители поступили разумно и в интересах всего спорта и фехтования», — цитирует Колобкова РИА Новости.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований. Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло 10 марта в режиме онлайн. 

25 января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить