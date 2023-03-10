Колобков назвал допуск российских фехтовальщиков проявлением разума

Бывший министр спорта России Павел Колобко отреагировал на информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.

«Мне приятно, что FIE и её руководители проявили разум и ответственное отношение к нашему виду спорта. Надеюсь, что их примеру последуют все спортивные федерации. Думаю, что надо ждать деталей и комментариев с разных сторон. Главное — руководители поступили разумно и в интересах всего спорта и фехтования», — цитирует Колобкова РИА Новости.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований. Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло 10 марта в режиме онлайн.

25 января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.