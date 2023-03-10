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УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Нападающий бельгийского «Юниона» Виктор Бонифас признан лучшим игроком недели Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Футболист отличился дублем в выездном матче с «Унионом» (3:3).

На награду также претендовали Пауло Дибала («Рома»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Эдмонд Тапсоба («Байер»).

Ранее сообщалось, что подведены итоги голосования болельщиков за лучшего игрока прошедших на этой неделе ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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