УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы
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Нападающий бельгийского «Юниона» Виктор Бонифас признан лучшим игроком недели Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Футболист отличился дублем в выездном матче с «Унионом» (3:3).
На награду также претендовали Пауло Дибала («Рома»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Эдмонд Тапсоба («Байер»).
Ранее сообщалось, что подведены итоги голосования болельщиков за лучшего игрока прошедших на этой неделе ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.