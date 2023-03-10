В «Урарту» отреагировали на новость о желании купить Захаряна ради его перехода в «Челси»

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Урарту» заинтересован в переходе Захаряна для дальнейшей продажи в «Челси»? У меня нет никакой информации по этому вопросу», — цитирует Гунько «Чемпионат».

10 марта футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что столичный клуб может организовать трансфер в английский клуб через третью сторону, например армянский клуб, в котором Захарян должен пробыть минимум четыре месяца.

Летом 2022 года лондонский клуб предлагал за 19-летнего россиянина £12,6 млн, но переход не состоялся из-за ограничений, наложенных на российский футбол.

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о форме Захаряна.