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Каменский пожелал здоровья Капризову

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Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский пожелал скорейшего выздоровления нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.
Каменский пожелал здоровья Капризову
  • AP
  • © Abbie Parr

«Он лидер команды. Для «Миннесоты» это большая потеря. Пожелаем ему скорейшего выздоровления, чтобы он приносил нам радость», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2). Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Капризов пропустит до одного месяца из-за травмы.

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