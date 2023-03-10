Каменский пожелал здоровья Капризову
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«Он лидер команды. Для «Миннесоты» это большая потеря. Пожелаем ему скорейшего выздоровления, чтобы он приносил нам радость», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».
Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2). Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что Капризов пропустит до одного месяца из-за травмы.