Каменский пожелал здоровья Капризову

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский пожелал скорейшего выздоровления нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.

«Он лидер команды. Для «Миннесоты» это большая потеря. Пожелаем ему скорейшего выздоровления, чтобы он приносил нам радость», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2). Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Капризов пропустит до одного месяца из-за травмы.