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Агент рассказал о возможной продаже Захаряна в «Челси» транзитом через армянский клуб

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Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, как московское «Динамо» может продать полузащитника команды Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
Агент рассказал о возможной продаже Захаряна в «Челси» транзитом через армянский клуб
  • РИА Новости

«Этот трансфер был невозможен в рамках существующего законодательства. Реализовать переход можно было только через третью сторону, например, армянский клуб, в котором Захарян должен был провести минимум четыре месяца», — передает слова Ткаченко Sports.

По словам агента, моментальный трансфер Захаряна из армянского клуба в «Челси» могут принять за обход санкций.

«Такой вариант возможен. Мы знаем, что «Урарту» заинтересован в этой схеме», — подытожил он.

Летом 2022 года лондонский клуб предлагал за 19-летнего россиянина 12,6 млн фунтов стерлингов, но переход не состоялся из-за ограничений, наложенных на российский футбол.

Ранее в «Динамо» рассказали о ситуации с переходом Захаряна в «Челси».

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