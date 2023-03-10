Агент рассказал о возможной продаже Захаряна в «Челси» транзитом через армянский клуб

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, как московское «Динамо» может продать полузащитника команды Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Этот трансфер был невозможен в рамках существующего законодательства. Реализовать переход можно было только через третью сторону, например, армянский клуб, в котором Захарян должен был провести минимум четыре месяца», — передает слова Ткаченко Sports.

По словам агента, моментальный трансфер Захаряна из армянского клуба в «Челси» могут принять за обход санкций.

«Такой вариант возможен. Мы знаем, что «Урарту» заинтересован в этой схеме», — подытожил он.

Летом 2022 года лондонский клуб предлагал за 19-летнего россиянина 12,6 млн фунтов стерлингов, но переход не состоялся из-за ограничений, наложенных на российский футбол.

Ранее в «Динамо» рассказали о ситуации с переходом Захаряна в «Челси».