Ари: я хотел бы стать депутатом в Бразилии, а не в России
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«Я хотел бы стать депутатом в Бразилии, а не в России. В России это было бы сложно сделать», — приводит слова Ари ТАСС.
9 марта бразильский форвард заявил о желании заняться политической деятельностью в России.
Ари получил российское гражданство в 2018 году. За карьеру в России футболист сыграл за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России нападающий успел провести два матча.
Ранее Роднина отреагировала на заявление Ари о желании заняться политической деятельностью в России.