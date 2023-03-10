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Ари: я хотел бы стать депутатом в Бразилии, а не в России

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Бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал, что хотел бы стать депутатом в Бразилии, а не в России.
Ари: я хотел бы стать депутатом в Бразилии, а не в России
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

«Я хотел бы стать депутатом в Бразилии, а не в России. В России это было бы сложно сделать», — приводит слова Ари ТАСС.

9 марта бразильский форвард заявил о желании заняться политической деятельностью в России.

Ари получил российское гражданство в 2018 году. За карьеру в России футболист сыграл за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России нападающий успел провести два матча.

Ранее Роднина отреагировала на заявление Ари о желании заняться политической деятельностью в России.

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