Футболист «Химок» Гулиев опроверг информацию о драке с тренером

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Это бред и перебор. О драке речи не шло. Просто был непонятен организационный вопрос всем, и всё», — приводит слова Гулиева «Чемпионат».

В СМИ сообщали, что тренер «Химок» едва не подрался с двумя футболистами из-за конфликта на тренировке. Позже в подмосковном клубе опровергли эту информацию.

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут уволить Гогниева с поста главного тренера из-за конфликта с игроками.