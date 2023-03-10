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Футболист «Химок» Гулиев опроверг информацию о драке с тренером

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Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.
Футболист «Химок» Гулиев опроверг информацию о драке с тренером
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Это бред и перебор. О драке речи не шло. Просто был непонятен организационный вопрос всем, и всё», — приводит слова Гулиева «Чемпионат».

В СМИ сообщали, что тренер «Химок» едва не подрался с двумя футболистами из-за конфликта на тренировке. Позже в подмосковном клубе опровергли эту информацию.

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут уволить Гогниева с поста главного тренера из-за конфликта с игроками.

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