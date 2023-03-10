Жирков: на матч сборной России с Ираком болельщиков соберётся больше, чем на игру РПЛ

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о мартовских товарищеских матчах сборной России по футболу.

«Хорошо, что национальная команда сыграет в России. Болельщики придут, тем более все скучают — народ не ходит. На матч с Ираком болельщиков соберётся, может быть, не полный стадион, но больше, чем на игру чемпионата России», — цитирует Жиркова «Чемпионат».

Как сообщает «РБ Спорт», матч Иран — Россия может пройти без зрителей.

По информации источника, велика вероятность, что Федерация футбола Ирана запретит пропуск болельщиков на трибуны.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее сообщалось, что участие Азмуна в матче Иран — Россия остаётся под вопросом.