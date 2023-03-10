Бывший нападающий «Спартака» Ари заявил, что готов вернуться в РПЛ
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Я очень скучаю по России. Иногда вспоминаю и думаю о возвращении. Но пока нет хорошего предложения от клуба из России, на которое я мог бы согласиться. Если предложение появится, то могу вернуться в РПЛ», — приводит слова Ари Sport24.
37-летний бразилец выступал в «Спартаке» с 2010 по 2013 год. Также нападающий играл за «Краснодар» и московский «Локомотив».
Ранее Ари заявил о желании заняться политической деятельностью в России.