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Божович: Россия обязательно вернётся и будет побеждать

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Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович высказался об отстранении России от международных турниров.
Божович: Россия обязательно вернётся и будет побеждать
  • Gettyimages.ru
  • © Chayantorn Tongmorn / EyeEm

«Нас тоже когда-то отстраняли... В ФИФА и УЕФА врут, заявляя, что спорт вне политики. Потому что отстранение России — это и есть политика. Европа уничтожала Югославию, мою родину. Поэтому не верьте тому, что они говорят. Россия обязательно вернётся и будет побеждать», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина потребует от МОК сохранить рекомендацию по отстранению россиян.

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