«Евро-Футбол»: Кузяева предложили двум европейским клубам

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает «Евро-Футбол», Кузяев может перейти в «Галатасарай» или «Фенербахче».

По информации источника, услуги хавбека предложили турецким клубам.

Кузяев перешёл в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 20 матчей во всех турнирах за питерцев, забил пять голов и отдал пять голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета этого года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может приобрести Коваленко в случае ухода Кузяева.