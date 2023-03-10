«Евро-Футбол»: Кузяева предложили двум европейским клубам
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Как сообщает «Евро-Футбол», Кузяев может перейти в «Галатасарай» или «Фенербахче».
По информации источника, услуги хавбека предложили турецким клубам.
Кузяев перешёл в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 20 матчей во всех турнирах за питерцев, забил пять голов и отдал пять голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета этого года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может приобрести Коваленко в случае ухода Кузяева.