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Участие Азмуна в матче Иран — Россия остаётся под вопросом

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В пресс-службе сборной Ирана рассказали об участии нападающего Сердара Азмуна в товарищеском матче со сборной России.
Участие Азмуна в матче Иран — Россия остаётся под вопросом
  • AP

«Окончательная заявка сборной пока не опубликована. Пока не знаем, примет ли участие Сердар Азмун в товарищеском матче против сборной России, поскольку это зависит от клуба игрока, леверкузенского «Байера», и решения главного тренера нашей национальной команды», — приводит слова пресс-службы Sport24.

Как сообщает «РБ Спорт», матч Иран — Россия может пройти без зрителей.

По информации источника, велика вероятность, что Федерация футбола Ирана запретит пропуск болельщиков на трибуны.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил предстоящие матчи сборной России по футболу.

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