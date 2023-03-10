Сычёв: «Спартак» Абаскаля самый сильный со времен чемпионского

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв оценил игру московского «Спартака» в чемпионате России сезона-2022/23.

«Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна», — цитирует Сычёва Sport24.

«Спартак» по итогам 18 туров с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (45 очков).

Ранее сообщалось, что Виталий Мешков не получил назначения на 19-й тур РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» — «Урал».