Сычёв: «Спартак» Абаскаля самый сильный со времен чемпионского
«Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна», — цитирует Сычёва Sport24.
«Спартак» по итогам 18 туров с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (45 очков).
Ранее сообщалось, что Виталий Мешков не получил назначения на 19-й тур РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» — «Урал».