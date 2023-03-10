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Рианчо: переход в ПСЖ был бы для Головина ростом в игровом плане

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможно переходе в «Пари Сен-Жермен» полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Всякий раз, когда футболист переходит в команду, которая сильнее его предыдущей, это важный скачок в развитии для игрока. Если бы Головин переехал бы в ПСЖ, то для него это тоже был бы рост в игровом плане», — цитирует Рианчо Metaratings.

26 летний Головин в 36 матчах текущего сезона во всех турнирах забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что Валерий Карпин вызвал Алексея Миранчука и Головина для создания костяка к возвращению сборной.

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