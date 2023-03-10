Непомнящий: сборной России комфортнее играть в Санкт-Петербурге с Ираком 

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о мартовских товарищеских матчах сборной России по футболу.

«В Санкт-Петербурге комфортнее играть матчи, чем в Сочи. На «Газпром Арене» лучше газон, есть крыша — это значительные преимущества. Думаю, что и болельщиков придёт побольше», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Он подчеркнул, что сейчас на первом месте стоит комфорт для болельщиков и всех игроков.

«В Сочи и в Ростове сейчас не очень хорошие поля, поэтому пусть играют в Питере. Перенести матч — разумное решение», — заключил Непомнящий.

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что достигнута договорённость о проведении товарищеского матча Россия — Ирак 26 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее в Федерации футбола Ирана сообщили, что игра со сборной России может пройти без зрителей.