Суд во Франции оставил в силе срок для сына экс-главы World Athletics по делу о коррупции
- AFP
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Об этом сообщает L'Équipe.
Осенью 2020 года сын экс-главы World Athletics, ранее работавший консультантом по маркетингу, получил пять лет лишения свободы и был оштрафован на €1 млн.
9 марта штраф Папа Массату был уменьшен вдвое — до €500 тыс. Осуждённый в настоящее время находится в Сенегале, куда перебрался через семь лет после начала расследования во Франции.
Диак‑младший был осуждён за причастность к коррупционной схеме, целью которой было сокрытие случаев допинг‑нарушений спортсменами из России.
Ламин также был приговорён к тюремному сроку, но ни одного дня за решёткой не провёл, так как суд счёл, что он не может быть заключён под стражу по состоянию здоровья. Бывший руководитель World Athletics умер в декабре 2021 года.
Ранее сообщалось, что World Athletics изучит вопрос допуска россиян к турнирам в марте.