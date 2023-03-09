Суд во Франции оставил в силе срок для сына экс-главы World Athletics по делу о коррупции

Апелляционный суд Франции оставил в силе тюремный срок для Папа Массата Диака, сына бывшего главы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Ламина Диака, по делу о коррупции.

Об этом сообщает L'Équipe.

Осенью 2020 года сын экс-главы World Athletics, ранее работавший консультантом по маркетингу, получил пять лет лишения свободы и был оштрафован на €1 млн.

9 марта штраф Папа Массату был уменьшен вдвое — до €500 тыс. Осуждённый в настоящее время находится в Сенегале, куда перебрался через семь лет после начала расследования во Франции.

Диак‑младший был осуждён за причастность к коррупционной схеме, целью которой было сокрытие случаев допинг‑нарушений спортсменами из России.

Ламин также был приговорён к тюремному сроку, но ни одного дня за решёткой не провёл, так как суд счёл, что он не может быть заключён под стражу по состоянию здоровья. Бывший руководитель World Athletics умер в декабре 2021 года.

Ранее сообщалось, что World Athletics изучит вопрос допуска россиян к турнирам в марте.