Накашима — о матче с Медведевым: мне нечего терять

Американский теннисист Брэндон Накашима поделился ожиданиями от встречи с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США).

«Это точно будет тяжёлая игра. Вы знаете, что Медведев долго находится на вершине. Мне всегда нравилось смотреть по телевизору, как Даниил играет. Я очень взволнован перед встречей. Мне нечего терять, выходя на этот матч, поэтому я просто постараюсь получить удовольствие, сыграть в свою игру, приложив все усилия», — приводит слова теннисиста Sportskeeda.

Накашима в первом круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе обыграл американца Джона Иснера со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

Встреча с Медведевым состоится 10 марта.

Ранее Медведев заявил, что был бы счастлив сыграть на Уимблдоне в 2023 году.