Овечкин рассказал о беседе с генменеджером «Вашингтона» перед дедлайном НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что провёл встречу с генеральным менеджером столичного клуба Брайаном Маклелланом перед дедлайном Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Встречи с Брайаном в его офисе продолжатся, но я уже гораздо лучше понял план «Вашингтона» во время бесед. Я, как и вся команда, понимаю, что и почему происходит», — приводит слова Овечкина The Athletic.

24 февраля «Вашингтон» обменял российского защитника Дмитрия Орлова и американского нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон Брюинз».

Позже клуб задействовал в сделках ещё троих игроков: датчанина Ларса Эллера, а также шведов Эрика Густафссона и Маркуса Юханссона.

Ранее Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его обмен в «Бостон».