Узнать больше

Овечкин рассказал о беседе с генменеджером «Вашингтона» перед дедлайном НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что провёл встречу с генеральным менеджером столичного клуба Брайаном Маклелланом перед дедлайном Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин рассказал о беседе с генменеджером «Вашингтона» перед дедлайном НХЛ
  • AP
  • © Jae C. Hong

«Встречи с Брайаном в его офисе продолжатся, но я уже гораздо лучше понял план «Вашингтона» во время бесед. Я, как и вся команда, понимаю, что и почему происходит», — приводит слова Овечкина The Athletic.

24 февраля «Вашингтон» обменял российского защитника Дмитрия Орлова и американского нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон Брюинз».

Позже клуб задействовал в сделках ещё троих игроков: датчанина Ларса Эллера, а также шведов Эрика Густафссона и Маркуса Юханссона.

Ранее Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его обмен в «Бостон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить