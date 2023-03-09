BBC: экс-капитан сборной Сирии по футболу пожизненно отстранён за нападение на судью

Сирийская футбольная ассоциация (SFA) пожизненно дисквалифицировала бывшего капитана национальной сборной и защитника «Аль-Джаиша» Ахмада Аль-Салиха за нападение на судью.

Футболист набросился на арбитра после получения красной карточки в матче высшего дивизиона с «Аль-Ватбом». Аль-Салих пнул арбитра, оскорбил и плюнул в него, а после матча продолжил оскорблять судью в подтрибунном помещении, сообщает BBC.

Отмечается, что все меры наказания не могут быть обжалованы. Инцидент произошёл 3 марта, однако дисциплинарный комитет SFA вынес решение 9 марта.

В составе сборной Сирии Аль-Салих провёл 54 матча и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее Федерация футбола Италии приостановила дисквалификацию главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.