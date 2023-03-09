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Голевой пас Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Виннипег»

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«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевой пас Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Виннипег»
  • AP

Встреча на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 4:2.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Маркус Фолиньо (15-я), Фредерик Годро (28-я), Райан Хартман (29-я) и Мэйсон Шоу (60-я). У «Виннипега» отличились Логан Стэнли (28-я) и Нино Нидеррайтер (38-я).

Российский нападающий «Уайлда» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, как и его соотечественник из «Джетс» Владислав Наместников.

Ранее в матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс».

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