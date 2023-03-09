Масалитин назвал «Зенит» чемпионом за 12 туров до конца сезона

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Зенит» уже давно чемпион. И будет чемпионом. Когда есть деньги и возможность купить любого игрока, что за рубежом, что внутри страны, то о чём говорить вообще? И когда есть административный ресурс, который позволит запросто выделить российский паспорт двум иностранцам. Ну это нонсенс!» — цитирует Масалитина Газета.Ru.

По его мнению, бороться с «Газпромом», у которого неограниченный ресурс, практически нереально.

«Вот, Кассьерра проявил себя в прошлом сезоне — купили. Сергеев проявил себя — купили. Бакаев проявлял себя — купили и посадили на скамейку. И теперь ещё раздают паспорта», — добавил Масалитин.

«Зенит» по итогам 18 туров с 45 очками лидирует в чемпионате России. Московский «Спартак» (37 очков) располагается на втором месте, на третьем — «Ростов» (35).

Ранее стало известно, когда полузащитник «Зенита» Клаудиньо вернётся в общую группу санкт-петербургского клуба.

















