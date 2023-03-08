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Сафонов заявил, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России ради микроклимата в команде

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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о невызове нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России по футболу.
Сафонов заявил, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России ради микроклимата в команде
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Думаю, Карпин не вызвал его из-за возраста. Если, допустим, через год нас допускают, и что, у нас ветераны в основе? А когда молодых наигрывать? Плюс Карпин дорожит микроклиматом в команде. Не дай бог, какая-то передряга между ними возникнет. Зачем ему это?» — цитирует Сафонова «Советский спорт».

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

В расширенный состав сборной на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 19 по 28 марта, попали Алексей Миранчук и Александр Головин. Оба футболиста не вызывались после того, как ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил предстоящие матчи сборной России по футболу.

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