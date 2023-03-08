Колосков заявил, что Карпин закрыл тему с вызовом Дзюбы в сборную России два года назад

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о невызове нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальную сборную.

«Карпин ещё два года назад затронул эту тему. Он чётко сказал, что его в сборной не будет. Что мусолить тему? С какой целью? Было сказано уже раз и навсегда, закрыта тема», — цитирует Колоскова РИА Новости.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

В расширенный состав сборной на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 19 по 28 марта, попали Алексей Миранчук и Александр Головин. Оба футболиста не вызывались после того, как ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил предстоящие матчи сборной России по футболу.