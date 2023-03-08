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Колосков: Карпин вызвал Миранчука и Головина для создания костяка к возвращению сборной

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о вызове в национальную сборную полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука и хавбека французского «Монако» Александра Головина.
Колосков: Карпин вызвал Миранчука и Головина для создания костяка к возвращению сборной
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Раз тренер решил, то так и надо. Всё-таки хочется посмотреть, три матча сыграли без них. Сейчас тренер формирует уже какой-то костяк команды для возможного участия в официальных соревнованиях», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он подчеркнул, что для этого нужно, чтобы играли все те футболисты, в которых Валерий Карпин заинтересован.

«Я вижу в этом логику, чтобы определить состав, который будет наигрывать в будущем на официальные игры. Это сильнейшие футболисты наши, играют в европейских клубах, в ведущих лигах, так что они будут основными игроками», — заключил Колосков.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

В расширенный состав сборной на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 19 по 28 марта, попали Миранчук и Головин. Оба футболиста не вызывались после того, как ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил предстоящие матчи сборной России по футболу.

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