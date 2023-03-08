Капелло — о смерти Гальбьяти: он был верным человеком

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о смерти итальянского тренера Итало Гальбьяти.

«Он был отличным помощником и верным человеком», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

Гальбьяти было 85 лет, причины смерти не уточняются.

Капелло и Гальбьяти работали в сборной России в период с 2012 по 2014 год. Под руководством итальянских тренеров национальная команда России принимала участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, но не смогла выйти из группы. Также специалист работал в «Роме», «Ювентусе» и «Реале».

Ранее сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью Гальбьяти.