Тарханов: Сперцян созрел для перехода в Европу, ему лучше всего подойдёт Испания

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян созрел для перехода в европейский чемпионат.

«Эдуард — интересный, хороший футболист. Для Европы он уже точно созрел, но сейчас мы лишены еврокубков, а все топ-клубы смотрят игроков именно там. Какой чемпионат ему подойдёт? Думаю, что Испания. Там ему будет проще. Сперцян, попав туда, будет в своей тарелке», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Как сообщил «РБ Спорт», 22-летний футболист, возможно, перейдёт в другой клуб летом 2023 года. В контракте полузащитника с «Краснодаром» прописана сумма отступных в размере €15 млн.

В сезоне-2022/23 Сперцян забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 24 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал мнение, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не отпустит Сперцяна в другой клуб.