Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью Гальбьяти

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью помощника Фабио Капелло Итало Гальбьяти.

«Выражаем соболезнования родным и близким специалиста», — написано в сообщении.

Гальбьяти было 85 лет, причины смерти не уточняются.

Капелло и Гальбьяти работали в сборной России в период с 2012 по 2014 год. Под руководством итальянских тренеров национальная команда России принимала участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, но не смогла выйти из группы. Также специалист работал в «Роме», «Ювентусе» и «Реале».

Ранее сообщалось, что Капелло высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.