Узнать больше

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью Гальбьяти

Короткая ссылка
Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью помощника Фабио Капелло Итало Гальбьяти.
Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью Гальбьяти
  • Gettyimages.ru

«Выражаем соболезнования родным и близким специалиста», — написано в сообщении.

Гальбьяти было 85 лет, причины смерти не уточняются.

Капелло и Гальбьяти работали в сборной России в период с 2012 по 2014 год. Под руководством итальянских тренеров национальная команда России принимала участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, но не смогла выйти из группы. Также специалист работал в «Роме», «Ювентусе» и «Реале».

Ранее сообщалось, что Капелло высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить