Авербух: с удовольствием буду в кадре, если позовут вести шоу на YouTube вместе с Тарасовой

Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух заявил, что с удовольствием примет участие в шоу заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

«С удовольствием буду в кадре, если меня позовут вести шоу на YouTube вместе с Татьяной Тарасовой. Уверен, Татьяна Анатольевна найдёт большую аудиторию», — цитирует Авербуха Sport24.

6 марта Тарасова рассказала, что смогла бы вести своё шоу на YouTube-канале. Заслуженный тренер не комментировала финал Гран-при России из-за санкций Первого канала.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Тарасовой вести шоу на своём канале.