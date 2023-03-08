Авербух: с удовольствием буду в кадре, если позовут вести шоу на YouTube вместе с Тарасовой
- РИА Новости
«С удовольствием буду в кадре, если меня позовут вести шоу на YouTube вместе с Татьяной Тарасовой. Уверен, Татьяна Анатольевна найдёт большую аудиторию», — цитирует Авербуха Sport24.
6 марта Тарасова рассказала, что смогла бы вести своё шоу на YouTube-канале. Заслуженный тренер не комментировала финал Гран-при России из-за санкций Первого канала.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Тарасовой вести шоу на своём канале.