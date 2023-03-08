Бестемьянова: у Тарасовой получится всё, что она захочет

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что у заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой получится вести своё шоу на YouTube.

«Конечно, у Татьяны Анатольевны получилось бы вести своё YouTube-шоу. У неё получится всё, что она захочет. Буду смотреть шоу Тарасовой, если появится в ближайшее время», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

6 марта Тарасова рассказала, что смогла бы вести своё шоу на YouTube-канале. Заслуженный тренер не комментировала финал Гран-при России из-за санкций Первого канала.

Ранее Александр Жулин высказал мнение, что у Тарасовой получится вести своё шоу на YouTube.