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Бестемьянова: у Тарасовой получится всё, что она захочет

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что у заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой получится вести своё шоу на YouTube.
Бестемьянова: у Тарасовой получится всё, что она захочет
  • РИА Новости

«Конечно, у Татьяны Анатольевны получилось бы вести своё YouTube-шоу. У неё получится всё, что она захочет. Буду смотреть шоу Тарасовой, если появится в ближайшее время», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

6 марта Тарасова рассказала, что смогла бы вести своё шоу на YouTube-канале. Заслуженный тренер не комментировала финал Гран-при России из-за санкций Первого канала.

Ранее Александр Жулин высказал мнение, что у Тарасовой получится вести своё шоу на YouTube.

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