Бестемьянова: у Тарасовой получится всё, что она захочет
- РИА Новости
«Конечно, у Татьяны Анатольевны получилось бы вести своё YouTube-шоу. У неё получится всё, что она захочет. Буду смотреть шоу Тарасовой, если появится в ближайшее время», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».
6 марта Тарасова рассказала, что смогла бы вести своё шоу на YouTube-канале. Заслуженный тренер не комментировала финал Гран-при России из-за санкций Первого канала.
Ранее Александр Жулин высказал мнение, что у Тарасовой получится вести своё шоу на YouTube.