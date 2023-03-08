Узнать больше

Сёмин: у «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что у «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком».
Сёмин: у «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком»
  • РИА Новости

«Не согласен, что у «Зенита» на голову состав сильнее, чем у «Спартака». У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 45 очков. Следом идут «Спартак» (37) и «Ростов» (35). Санкт-петербургский клуб является действующим чемпионом России.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить