Сёмин: у «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что у «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком».

«Не согласен, что у «Зенита» на голову состав сильнее, чем у «Спартака». У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 45 очков. Следом идут «Спартак» (37) и «Ростов» (35). Санкт-петербургский клуб является действующим чемпионом России.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).