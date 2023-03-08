РБК: состояние пережившего инсульт Костомарова не улучшается

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщают источники РБК, врачи не отмечают у фигуриста улучшений или ухудшений.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

Ранее сообщалось, что информация о прогрессирующем сепсисе у Костомарова не соответствует действительности.