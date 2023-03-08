Свищёв высказался о ситуации с возможной отменой карты болельщика

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с возможной отменой карты болельщика (Fan ID).

«Мы два раза выступали с инициативой сбора круглого стола. К сожалению, футбольная общественность не отреагировала. Значит, они так переживают за ситуацию, и их всё устраивает. Здесь даже Fan ID — не самый главный вопрос. Важны перспективы развития футбола в сегодняшних условиях. Вот что нас беспокоит больше всего!» — цитирует Свищёва Sport24.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал об отношении своего клиента к введению паспорта болельщика.