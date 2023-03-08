Булыкин заявил, что Алексей Миранчук способен заиграть в любом топ-чемпионате Европы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о перспективах полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и дальше играть в Европе.

«Думаю, что Лёша способен заиграть в любом топ-чемпионате Европы, он отличный футболист. Главное, чтобы ему доверяли. Это окрыляет и позволяет прогрессировать. Ему нужно найти свою команду», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Третьего марта Миранчук попал в шорт-лист футболистов на звание лучшего игрока чемпионата Италии в феврале. Также на звание лучшего игрока месяца претендуют Федерико Баскиротто, Анхель Ди Мария, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.

Россиянин в прошлом месяце в четырёх матчах оформил одну голевую передачу. В каждой игре он выходил на поле в стартовом составе.

Ранее бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре Миранчука.