Булыкин заявил, что Алексей Миранчук способен заиграть в любом топ-чемпионате Европы
- РИА Новости
«Думаю, что Лёша способен заиграть в любом топ-чемпионате Европы, он отличный футболист. Главное, чтобы ему доверяли. Это окрыляет и позволяет прогрессировать. Ему нужно найти свою команду», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».
Третьего марта Миранчук попал в шорт-лист футболистов на звание лучшего игрока чемпионата Италии в феврале. Также на звание лучшего игрока месяца претендуют Федерико Баскиротто, Анхель Ди Мария, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.
Россиянин в прошлом месяце в четырёх матчах оформил одну голевую передачу. В каждой игре он выходил на поле в стартовом составе.
Ранее бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре Миранчука.