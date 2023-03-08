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GFFN: парижский апелляционный суд признал ПСЖ виновным по делу о психологическом давлении на Бен-Арфа

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Парижский апелляционный суд признал ПСЖ виновным по делу о психологическом давлении на бывшего полузащитника французского клуба Хатема Бен-Арфа.
GFFN: парижский апелляционный суд признал ПСЖ виновным по делу о психологическом давлении на Бен-Арфа
  • Gettyimages.ru

Как сообщает GFFN, суд оштрафовал ПСЖ на €100 тыс.

По информации источника, футболист хотел получить компенсацию в размере €7—8 млн.

Француз был отстранен более чем на год за оскорбительное высказывание в адрес эмира Катара.

Напомним, что Бен‑Арфа выступал за ПСЖ с 2016 по 2018 год. Он провёл за клуб 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. 

Ранее бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери заявил, что был бы рад видеть нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Баварии».

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